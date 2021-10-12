В Ростуризме заявили о незаконных действиях турецких отелей против россиян

Отели Турции незаконно требуют деньги с россиян, находящихся на карантине, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, оказалось, что многие объекты размещения требуют с российских туристов оплату за нахождение на карантине.

«Турецкие коллеги обещали, что, если люди болеют ковидом, то все расходы за счет турецкой стороны, но есть случаи, когда гостиницы пытаются взять с туристов деньги», — рассказала глава профильного ведомства на переговорах с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.