Россиянам назвали лучшие направления страны для отдыха в банях на Новый год

Tvil.ru: самым популярным местом для отдыха в бане на Новый год стала Ялта

Россиянам назвали лучшие направления страны, где на новогодние праздники можно попариться в бане или отдохнуть в сауне. Список самых популярных мест составил сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru на своем сайте.

Так, большинство россиян предпочли отправиться отдыхать на Новый год в сауны Ялты, вторыми по популярности стали банные комплексы в Сочи, а замкнули тройку лидеров парные в Великом Устюге.

Также россияне заинтересовались отдыхом в бане на новогодних каникулах в карельской Лахденпохье, Москве и Пятигорске. Кроме этого, популярными направлениями оказались Суздаль, Переславль-Залесский, Казань, а также курорт Банное в Башкортостане.

Согласно данным, большинство туристов (65 процентов) предпочитает останавливаться на Новый год в мини-отелях, а 30 процентов выбирает для отдыха небольшие дома с банями или саунами. Помимо прочего, 16 процентов респондентов стараются бронировать жилье, где разрешен заезд с домашними животными, восемь процентов назвали не менее главным условием доступность моря и центра города, шесть процентов отметили важным наличие кухни в номере.

Самый бюджетный вариант размещения можно найти в гостинице Казани — сутки обойдутся двоим путешественникам в две тысячи рублей. Дороже всего выйдет аренда коттеджа в Лахденпохье на Новый год — 8,5 тысячи рублей для семьи из трех человек.

Отмечается, что спрос на такой вид новогоднего отдыха увеличился на 123 процента по сравнению с 2020 годом. Чтобы провести исследование, специалисты Tvil.ru изучили данные бронирований туристов с 30 декабря 2021 по 10 января 2022 года.

Ранее в ноябре россияне раскрыли планы путешествий на Новый год — согласно данным опроса, около половины респондентов не строят планы на путешествия. Точно отправятся в поездку 16 процентов, еще 15 процентов не определились с датами или направлением.