Россияне массово решили отпраздновать Новый год в трех городах

Российские туристы массово решили отпраздновать Новый год в трех городах страны — Сочи, Симферополе и Калининграде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу онлайн-сервиса «Туту.ру».

Так, аналитики выяснили, что наибольшее количество перелетов запланировано на 28-30 декабря. При этом доля тех, кто захотел отправиться в путешествие самостоятельно, без путевок, уменьшилась на семь процентов в сравнении с прошлым годом.

Кроме того, эксперты заметили снижение стоимости авиабилетов по некоторым направлениям. Например, улететь в Сочи можно на 16 процентов дешевле, чем до пандемии. Аналогичная ситуация сложилась с Калининградом — цены на билеты упали в среднем на пять процентов. При этом средний чек на поездки в Симферополь достиг допандемийного уровня.

По словам руководителя направления «Авиабилеты» сервиса Ольги Епихиной, на спрос может повлиять ужесточение антиковидных ограничений по популярным туристическим направлениям — введение QR-кодов в гостиницах, музеях и на транспорте.

Уточняется, что для исследования специалисты проанализировали данные по продаже билетов с вылетом в период с 28 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

Ранее в ноябре россиянам назвали лучшие направления внутри страны, где можно попариться в бане или отдохнуть в сауне на новогодние праздники. Так, туристам посоветовали обратить внимание на банные комплексы в Сочи и парные в Великом Устюге. Кроме этого, популярными направлениями оказались Суздаль, Переславль-Залесский, Казань, а также курорт Банное в Башкортостане.