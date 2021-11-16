Россияне массово устремились в один регион на Новый год

Уровень бронирований объектов размещения в Крыму на Новый год составил 60 процентов

Отечественные туристы массово устремились на отдых в один из регионов России — в Крым. Повышенный спрос на это направление в период зимних праздников зафиксировали в министерстве курортов и туризма республики, передает «Интерфакс».

«Уровень бронирования объектов размещения на новогодние каникулы в Крыму составляет в среднем 60 процентов», — заявил собеседник агентства и добавил, что в наиболее востребованных семейных курортных комплексах выкуплено порядка 90 процентов номерного фонда.

Отмечается, что с января по октябрь на полуострове побывали 8,7 миллиона путешественников, что на 25 процентов больше аналогичного периода 2019 года, когда регион посетили рекордные 7,43 миллиона человек. За 2020 год в Крыму отдохнули лишь 6,3 миллиона человек, что на 15 процентов меньше показателей 2019 года.

Ранее в ноябре власти республики разъяснили порядок въезда на полуостров и заселения в отели для туристов с 8 ноября. Теперь при въезде в Крым гражданам России предъявлять справку о вакцинации или об отрицательном тесте на COVID-19 и оставаться на карантине по приезде из другого субъекта РФ не нужно.