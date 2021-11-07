Россиянин разоблачил крымчан в желании нажиться на туристах

Россиянин рассказал о способе обмана туристов в Крыму с помощью парковок для автомобилей

Россиянин побывал в Крыму и рассказал, как местные жители наживаются на туристах при парковке автомобилей. Своим разоблачением он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Он узнал об этой уловке от своих родственников, которые посетили Воронцовский, Ливадийский и Массандровский дворцы. По их словам, у путешественников, приезжающих к достопримечательностям на машине, требуют 300 рублей за парковку.

Он отметил, что деньги просили у туристов за стоянку на обычной улице, где не было ни пропускного пункта, ни информационного стенда с расценками.

Блогер решил проверить ситуацию и отправился к Ливадийскому дворцу. Там к нему подошел мужчина, предъявил квитанцию и назвал стоимость парковки. «Чувствуете напор? Преподнесено все так, словно вариантов у меня нет, и за парковку надо платить», — сказал он и добавил, что достаточно отъехать и припарковаться чуть дальше по дороге.

«Неплохой бизнес. Материальных затрат никаких, заработок чисто на доверии отдыхающих. Расчет таков, что на экскурсионный объект человек приедет один раз и ничего не заподозрит», — резюмировал турист.

Ранее в сентябре российский турист побывал в Крыму и описал ситуацию на курорте фразой «до Турции еще как до Луны». По его словам, если отъехать в сторону от Алушты, Ялты и Фороса, то можно столкнуться с «разрухой и убогостью» — уровень благоустройства в небольших курортных поселках он сравнил с постсоветской эпохой.