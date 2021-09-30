Россиянин отдохнул в Крыму и описал курорт фразой «до Турции еще как до Луны»

Российский турист побывал в Крыму и описал ситуацию на курорте фразой «до Турции еще как до Луны». Своими впечатлениями от отдыха он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам мужчины, если отъехать в сторону от Алушты, Ялты и Фороса, то можно столкнуться с «разрухой и убогостью» — уровень благоустройства в небольших курортных поселках он сравнил с постсоветской эпохой.

Так, блогер обратил внимание на разбитые дороги, ржавые заборы и дома местных жителей, которые он охарактеризовал выражением «дорого-богато». Кроме того, путешественник раскритиковал уровень сервиса в апартаментах для туристов — сутки в гостевом доме с удобствами на улице обойдутся в тысячу рублей.

Также автор возмутился неоконченными ремонтными работами на дорогах и старыми магазинами будто из 1990-х. «Полный трешак и запустение», — резюмировал он.

Ранее в сентябре россиянин побывал на популярном пляже Беляус в Крыму и пожаловался на горы мусора. По его словам, многие туристы «устраивают свинарник» и не убирают после себя отходы жизнедеятельности, несмотря на специальные контейнеры, которые стоят каждые 200 метров. В результате мешки с мусором приходится убирать местным жителям.