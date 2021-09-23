Россиянин побывал в Крыму и возмутился «зловонным кошмаром» на пляжах

Россиянин побывал на популярном пляже Беляус в Крыму и пожаловался на горы мусора. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, автор статьи возмутился из-за туристов, которые «устраивают свинарник», не убирая за собой отходы жизнедеятельности. Он отметил, что отдыхающие превратили пляж в «зловонный кошмар», несмотря на специальные контейнеры, которые стоят каждые 200 метров.

По его словам, в результате мешки с мусором приходится убирать местным жителям. «Они на жаре копаются в отходах тех, кто в это время нежится на солнце и пьет винишко под арбузик», — описал он происходящее.

Он также добавил, что ежедневно с пляжа вывозят около семи «КамАЗов» с отходами на мусорный полигон, однако этого недостаточно из-за сильного наплыва «палаточников».

Ранее в сентябре побывавший в Крыму россиянин рассказал о самом странном пляже Ялты. По словам туриста, он заметил, что пожилые люди любят купаться в самом центре города около Памятника Затопленным Кораблям. При этом плавать в этой зоне запрещено — на входе в прибрежную зону весит соответствующая табличка.