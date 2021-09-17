Побывавший в Крыму россиянин рассказал о самом странном пляже Ялты

Российский турист побывал на отдыхе в Крыму и рассказал о самом странном ялтинском пляже. Своими размышлениями он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественник отметил, что жители курортных городов, как правило, купаются не на центральных пляжах вместе с отдыхающими, а пытаются «выделить себя из многоликой массы "бздыхов"» и продемонстрировать всем, что они местные.

«Например, в Севастополе бабушки любят купаться в самом центре около Памятника Затопленным Кораблям, — рассказал автор материла. — Есть такой пример и в Ялте. Здесь тоже есть пляж, куда ходят практически одни местные, потому что ходили сюда "всю жизнь"». Это место, по словам блогера, расположено в центре города, прямо под променадом.

Мужчина отметил, что как такового места для плавания там нет и висит табличка, запрещающая купаться в бухте. «В 400 метрах правее начинается круто благоустроенный Приморский пляж, слева за Морпортом, в 500 метрах — Массандровский пляж, тоже благоустроенный, но это "для отдыхающих". Местным же не комильфо отдыхать с теми, кто приезжает в отпуск», — возмутился он.

Также турист добавил, что несмотря на небольшое количество людей, вода в этой зоне грязная, поскольку в бухту заходят прогулочные катера и яхты, а также по пляжу протекает сточный ручей из трубы-ливневки. «Местные жители из окрестных районов идут именно сюда, "к своим". Здороваются и занимают "свое место", — написал путешественник. — Видимо, это необходимо им для состояния внутреннего баланса».

Ранее в сентябре вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов заявил, что на побережье Черного моря планируется строительство нового курортного города. Населенный пункт будет находиться на западном берегу полуострова. Отмечается, что город будет соответствовать всем современным урбанистическими тенденциям.

