Россиянка всю ночь искала помощи в горах Крыма после взрыва в палатке

МЧС: в Крыму туристка получила ожоги после взрыва газового баллона в палатке

В Крыму туристка из Нефтеюганска отправилась в поход и получила серьезные ожоги после взрыва в палатке. Информация о происшествии появилась на официальном сайте МЧС республики.

По данным ведомства, несчастный случай произошел в районе горы Демерджи в понедельник, 20 сентября. Во время приготовления ужина взорвался газовый баллон мультитопливной горелки.

Как уточнила россиянка, она самостоятельно выбралась из горящей палатки — пострадавшей пришлось провести в горах всю ночь без средств связи в попытке отыскать других людей. Под утро туристку заметил проезжающий мимо автомобилист, который помог вызвать экстренные службы.

В результате происшествия путешественница получила серьезные травмы. Спасатели доставили женщину в село Лучистое с сильной кровопотерей.

Ранее в сентябре россиянин решил забраться на скальный участок горы Ай-Петри без страховки и сорвался с высоты 15 метров. Из-за полученных травм мужчина не смог двигаться самостоятельно, его эвакуация длилась около четырех часов. После оказания первой доврачебной помощи его отвезли в Ялтинскую городскую больницу.