Опасный поступок отдыхающих в Крыму вызвал возмущение в сети

В Крыму подросток прыгнул в воду с высокой скалы и попал на видео

Прыжок подростков с высокой скалы в море, который попал на видео, вызвал возмущение пользователей сети. Ролик опубликовал Instagram-аккаунт @crimea__love, который освещает события Республики Крым.

На кадрах видно, как двое парней стоят у края высокой отвесной скалы над небольшой бухтой. Один из подростков разбегается и прыгает вниз в море. Прежде чем приземлиться в воду, россиянин находится в свободном полете около 20 метров. Отмечается, что видео снято в поселке Новый Свет.

В комментариях пользователи сети возмутились поведением отдыхающих подростков. «Дай бог, чтобы не мимо», «Прыжок в последний путь называется...», «Знал я одного человека, который так же нырнул. Итог: перелом шеи, полная неподвижность ниже головы», «Больше 20 метров высота, в принципе, фатальна для неподготовленных прыгунов. Премия Дарвина как награда», «Ужас», «Когда ты подросток, то мир выглядит совершенно иначе», — раскритиковали опасный поступок они.