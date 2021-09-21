Крымчане описали поведение туристов словами «когда уже наездитесь»

Россиянин побывал в Крыму и рассказал о жалобах местных жителей на толпы туристов. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, во время отдыха на пляже Беляус мужчина услышал возмущение жительницы полуострова. «Едут и едут. Когда уже наездитесь», — описала происходящее женщина.

По словам путешественника, крымчане недовольны поведением туристов, которые за последний год превратили некогда уединенный пляж в автопарковку и «мини-город из палаток».

Он также рассказал, что приезжие занимают все свободные места в тени деревьев и оставляют машины в водоохранной зоне, игнорируя штрафы.

«Так что спокойного дикого отдыха, как раньше, когда можно было уединенно встать на берегу вдали от соседей, купаться нагишом, не слышать визги, музыку и пьяный ор по ночам, на Беляусе больше нет», — отметил блогер.

Ранее в августе поведение приезжих туристов на пляже в Крыму вызвало споры среди россиян. Так, пользователи сети возмутились из-за гор мусора, которые оставляют после себя отдыхающие. На опубликованных кадрах видно, как люди сложили многочисленные мешки с отходами на песке, так как контейнер уже переполнился. Кроме того, возле неорганизованной свалки в траве разбросан мелкий мусор.