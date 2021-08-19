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Поведение приезжих туристов на пляже в Крыму вызвало споры среди россиян

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Горы мусора, которые оставили приезжие туристы на одном из пляжей Крыма, попали на видео и вызвали споры среди россиян в сети. Ролик опубликовал Instagram-аккаунт @crimea__official.

Инцидент произошел на пляже Беляус, в юго-западной части Крыма. Автор публикации, снимающий видео из окна машины, показал, как выглядит мусорный бак, который находится при выезде с береговой зоны. Возле него люди сложили многочисленные мешки с отходами, так как контейнер уже переполнился. На кадрах можно также разглядеть, как возле неорганизованной свалки в траве разбросан и прочий мелкий мусор.

«Посмотрите, какой ад творится! Отдыхающие оставляют горы мусора, не считают нужным с собой увозить. Ну конечно же, вы же отдохнули, а крымчане приберут», — комментирует происходящее автор ролика.

Публикация вызвала возмущение среди пользователей сети. «К сожалению, люди в большинстве своем свиньи», «Да я бы всех разогнал этих понаехавших», «Свиньи! С собой принести хватило сил, а вот унести с собой домой — это уже непосильная задача», — считают одни пользователи. «Поставить баки и вовремя вывозить мусор не пробовали?», «А куда им мусор вывозить? Баков больше должно быть», «Неужели сложно наладить вывоз мусора? Там все, и гости, и принимающие, не надо стрелки переводить», «Отдыхающие убрали за собой аккуратно мусор в пакеты», — возразили им другие юзеры.

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