Мощная волна едва не смыла россиянку с пирса в Крыму и попала на видео

В Севастополе россиянку едва не смыло в море мощной волной. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Instagram-аккаунт @crimea__love, освещающий события в Крыму.

На кадрах видно, как девушка идет навстречу огромной волне, которая разбивается о пирс и с большой высоты обрушивается на набережную, заливая ее. В подписи к видео отмечается, что, россиянка, вероятно, не ожидала, что море настолько сильно выйдет из берегов.

Поведение девушки вызвало возмущение пользователей сети. «А что она ожидала, что море тут же тихо прильнет к ее ногам?», «Это понаехи, которые раньше море видели только на фотографиях и думают, что это просто большая лужа», «Начался сезон смытых с пирса и пропавших!», «Когда уже люди поймут, что с морем, тем более таким, шутить нельзя. В доли секунды могло смыть», «Могло быть и хуже», — прокомментировали они запись.

