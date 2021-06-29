Мощная волна накрыла пару во время фотосессии и попала на видео

Пара туристов захотела сделать фото на берегу океана и была накрыта мощной волной. Видео и подробности происшествия опубликовал Daily Mail.

Как рассказали туристы, во время путешествия по острову Дирк Хартог на западе Австралии, они заметили обрыв 20-30 метров высотой и решили попозировать на нем для фотографий. На кадрах видно, как парень выжидает идеальный момент для фотографии своей девушки — она сидит спиной к океану на фоне поднимающейся большой волны.

На видео попал момент, как парень успокаивает спутницу, сообщая ей, что здесь нет больших волн. Однако спустя несколько секунд, огромная масса воды поднимается над берегом и смывает туристов — ролик обрывается всего за секунду до того, как стихия обрушивается на путешественников.

Как отмечается, в ходе происшествия никто не пострадал, однако у туристки пропала шляпа.