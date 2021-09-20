Россиянин сорвался со скалы в Крыму

Россиянин решил забраться на скальный участок горы Ай-Петри без страховки и сорвался. Об этом сообщило ГУМЧС по Республике Крым на своем сайте.

Несчастный случай произошел в пятницу, 17 сентября. Россиянин, чье имя не раскрывается, отправился в горы в районе плато Ай-Петри. Без специального оборудования он залез на скальный участок высотой 15 метров, откуда сорвался вниз и из-за полученных травм не смог двигаться дальше самостоятельно.

Прибывшие на место происшествия аварийно-спасательный отряд и сотрудники МЧС обнаружили россиянина в скальной расщелине. Пострадавшему оказали первую доврачебную помощь и отвезли его в Ялтинскую городскую больницу. Эвакуация длилась около четырех часов.

Ранее в сентябре российский путешественник отправился мыть арбуз в национальном парке в Приморье и утонул. Уточнялось, что мужчина находился в составе туристической группы, разбившей лагерь возле водопада Дивный у реки Милоградовка в Ольгинском районе.