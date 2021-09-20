Россиянин решил помыть арбуз во время отпуска и умер

Российский путешественник отправился помыть арбуз в национальном парке в Приморье во время отпуска и утонул. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК РФ по краю.

Уточняется, что мужчина находился в составе туристической группы, разбившей лагерь возле водопада Дивный у реки Милоградовка в Ольгинском районе.

«Вечером в темное время суток один из туристов пошел к водопаду помыть арбуз и не вернулся. Спустя два дня его тело обнаружено в реке», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительной версии, путешественник оступился и упал, ударившись головой о камень, после чего утонул.

Отмечается, что по факту происшествия правоохранительные органы проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в сентябре российский турист из башкирского города Белебей Алексей Ветров погиб в Абхазии, сорвавшись с 40-метровой высоты. Уточняется, что трагедия произошла в районе Шакуранского водопада, в селе Захаровка, Гулрыпшского района в четверг, 9 сентября.