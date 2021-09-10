В горах Абхазии погиб российский турист

Российский турист погиб у Шакуранского водопада в Абхазии, сорвавшись с 40-метровой высоты

Российский турист из башкирского города Белебей Алексей Ветров погиб в Абхазии, сорвавшись с 40-метровой высоты. Об этом сообщает МЧС Абхазии.

Уточняется, что трагедия произошла в районе Шакуранского водопада, в селе Захаровка, Гулрыпшского района в четверг 9 сентября.

Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть МЧС Абхазии в 14:15. К месту происшествия был направлен поисково-спасательный отряд, который на носилках транспортировал тело погибшего туриста от места падения до автотрассы, откуда его доставили в морг Сухумской Республиканской больницы.

Ранее в сентябре 48-летний путешественник из Нижегородской области поехал отдыхать в курортный абхазский город Гагры и погиб. По данным МЧС Абхазии, турист утонул в Черном море вечером 2 сентября. Отмечается, что за весь туристический сезон в республике утонуло 12 путешественников из России.