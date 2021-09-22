Россияне пообедали в столовой в Крыму втроем на 500 рублей и поделились мнением

Российские туристы пообедали в популярной крымской столовой втроем почти на 500 рублей и оценили уровень цен в республике в начале сентября. Своим мнением они поделились в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянин с супругой и ребенком зашел в популярную столовую Евпатории, которая находится в 50 метрах от пляжа. Как признался автор блога, он «наивно полагал, что в сентябре все начнет дешеветь», но никаких изменений он не заметил.

«Не могу сказать, что в этой столовой был особенно богатый ассортимент — скорее, обычный "среднячок". Она брала тем, что в ней была высокая проходимость и еда не залеживалась», — объяснил свой выбор места для обеда путешественник.

По словам туриста, из-за скудности выбора блюд заведение напоминало ему скорее его «студенческую столовую, чем курортную». Тем не менее автор блога отметил разнообразие салатов и жареной рыбы. На обед мужчина взял порцию гречки и мясо по-французски, его жена — суп, жареные баклажаны и овощной салат. Едой супруги поделились с сыном.

«За все это удовольствие мы отдали 490 рублей. Сказать, что это дешево — я не могу. Цены держатся на том же уровне, что были и в середине лета. Теперь буду знать, что в начале сентября в Крыму сильно сэкономить еще не получится», — сделал вывод путешественник.

Ранее в сентябре россиянка пообедала в краснодарской столовой и пожаловалась на несвежую еду. Так, путешественница пожаловалась на прокисшее картофельное пюре, сырое мясо и несвежие овощи в салате. При этом кубанский борщ и гуляш из свинины, которые заказал муж россиянки, оказались «неплохими».