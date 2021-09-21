Россиянка пообедала в краснодарской столовой и пожаловалась на прокисшую еду

Россиянка пообедала в придорожной столовой, расположенной в одной из станиц Краснодарского края, и описала ее фразой «здоровье дороже». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По ее словам, вместе с семьей они не захотели заходить в первую попавшуюся дверь и долго выбирали место для обеда — в итоге они выбрали столовую, у которой стояло много фур. «Как говорит муж, водители большегрузов в плохих местах есть не станут, так как ездят часто по одному и тому же маршруту», — пояснила она.

Тем не менее путешественница пожаловалась на прокисшее картофельное пюре, сырое мясо и несвежие овощи в салате. При этом кубанский борщ и гуляш из свинины, которые заказал муж россиянки, оказались «неплохими».

Обед на троих обошелся туристам в 648 рублей и 45 копеек. Как отметила женщина, в сравнении с популярными курортными городами, цены в столовой показались «спасением для нашего трещавшего по швам семейного бюджета».

«Мы с дочкой так и ушли в недоумении. Так как люди неконфликтные, [мы] не стали ничего говорить работникам столовой», — резюмировала она.

Ранее в сентябре россиянин побывал в советской столовой в Евпатории и назвал ее самой «колоритной» среди остальных кафе и закусочных Крыма. По его словам, о «духе СССР» ему напомнили высокие потолки и «аляпистые» кованные решетки на окнах. Помимо прочего турист отметил «советский» интерьер, например, металлическую линию раздачи и написанное от руки меню.