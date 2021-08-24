В Турции рассказали об отказе россиян и украинцев ходить в рестораны

В Турции пожаловались на отказывающихся ходить в заведения общественного питания россиян и украинцев. Об этом сообщает информационный портал «Турпром».

По словам местных рестораторов и торговцев, от разорения их спасают только проживающие в европейских странах арабы. «Если бы не они, нам было бы очень сложно. Российские, украинские туристы ничего не едят за пределами отеля», — рассказал управляющий рестораном на Гранд базаре в районе курортного города Сиде.

Также менеджер отметил, что местные предприниматели возлагали большие надежды на немецких и европейских отдыхающих в конце сезона 2021 года, однако вспышки коронавирусных инфекций, а также вторая и третья волны пандемии не смогли оправдать ожидания турсектора.

«Доля немецких туристов в этом сезоне, прибывающих в наш регион, составляет всего три процента. В основном в наш регион приезжают русские, польские, украинские эмигранты, а также граждане арабских стран», — добавил он.

Ранее сообщалось, что с января по июль текущего года Турцию посетили 1,55 миллиона российских туристов, тем самым поставив рекорд по числу прибывших за этот период в страну иностранцев. Так, всего в республику за указанный период прибыли около 10 миллионов путешественников, среди которых 15,4 процента (1,55 миллиона) — граждане России.

