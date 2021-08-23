Российские туристы поставили рекорд на курортах Турции

С января по июль текущего года Турцию посетили 1,55 миллиона российских туристов

С января по июль текущего года Турцию посетили 1,55 миллиона российских туристов, тем самым поставив рекорд по числу прибывших за этот период в страну иностранцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое Минкультуры.

Так, всего в страну за указанный период прибыли около 10 миллионов путешественников, среди которых 15,4 процента (1,55 миллиона) — граждане России. В июле, который считается разгаром туристического сезона, в Турцию въехали 807 тысяч россиян.

На втором месте по количеству посещений разместилась Германия (1,26 миллиона человек), на третьем — Украина (1,11 миллиона).

При этом за аналогичный период в 2020 году в Турцию прибыли только 332 тысяч российских туристов.

Ранее в августе стало известно, что самым популярным курортом Турции среди россиян стала Анталья, поскольку туры туда обходятся дешевле, чем в другие города республики. На второй строчке — Кемер и Сиде, а далее следует Белек и сама Анталья.