Россиянин оценил турецкий сервис и описал его фразой «за рубежом не лучше»

Российский турист сравнил сервис на отечественных и турецких курортах между собой и описал последний фразой «за рубежом не лучше». Своими рассуждениями он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Мужчина отметил, что в турецком сервисе тоже случаются «эксцессы» — по его мнению, наиболее ярко это проявилось после пандемии. Так, из-за наплыва местных туристов персонал отелей «не особо старался» качественно работать, наблюдалось хамство и поступало много жалоб на сотрудников гостиницы.

«А потом неожиданно граница открылась, хлынул поток россиян. Персонала не хватало, пришлось срочно набирать новых людей, обучать их», — оценил работу турецких отелей россиянин.

Кроме того, путешественник напомнил о назойливых продавцах в странах Ближнего Востока. По словам туриста, «гулять по рынкам Турции, Египта и африканских стран в одиночку особенно опасно», так как продавцы в случае отказа могут стать злыми.

«Да и случаи обмана, навязывания дополнительных платных услуг тоже встречаются», — добавил автор блога.

Помимо прочего, мужчина также подчеркнул, что в России отношение к отечественным и зарубежным туристам разное. Так, в одном и том же месте иностранца ждет радушный прием, а местных туристов зачастую хамство, плохая еда и откровенное мошенничество.

Ранее в сентябре россиянка сравнила алкоголь в дешевых и элитных отелях Турции и сделала выводы. Оказалось, что в более доступных отелях в основе всех напитков — водка, а выбор коктейлей и алкоголя при этом небольшой.