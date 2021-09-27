Россиянин раскрыл подноготную работы продавцов кукурузы на пляжах Крыма

Российский турист раскрыл подноготную работы продавцом кукурузы на пляжах Крыма и назвал их среднюю зарплату за сезон. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, мужчина побеседовал с мужчиной по прозвищу Вовчик о том, как утроена торговля угощениями на массовых пляжах изнутри. Он выяснил, что просто так подойти к загорающим туристам и начать продавать кукурузу не получится — прибрежная территория, куда пускают только «своих» поделена между «определенными людьми».

Путешественник отметил, что в пик сезона початок сырой кукурузы стоит на рынках 25-30 рублей, в то время как торговцы поднимают цену до 100 рублей. Таким образом, те, кто работает на себя, могут получать в день от пяти до 20 тысяч рублей.

По словам Вовчика, за лето ему удается «поднять лям». «Правда задалбывает к концу сезона одно и то же каждый день, а фраза "вареная кукуруза" мне, наверное, будет сниться в старости», — резюмировал он.

Ранее в сентябре россиянин побывал в Крыму и описал цены в местных ресторанах фразой «готовьтесь нюхать нашатырь». Мужчина прогулялся по набережной Ялты и изучил меню в летних кафе. Так, паста обойдется посетителям в 900 рублей за порцию, суп — в среднем в 700 рублей, а за некоторые салаты придется заплатить 1,5 тысячи рублей.

