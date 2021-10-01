Россиянин побывал в Крыму и описал поведение туристов словами «краев не видят»

Российский турист побывал на отдыхе в Крыму и описал поведение туристов, которые злоупотребляли алкогольными напитками, словами «краев не видят». Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественник признался, что у него сложилось впечатление, что Крым является самым пьющим регионом России, так как алкоголь на полуострове «продают на каждом углу». Турист рассказал, что в любом заведении общепита, куда он заходил, можно было приобрести спиртное.

«Я имею ввиду, что алкоголь продавали не только в кафе или ресторанах, а даже в обычных столовых. Например, меня поразили запасы "пенного" в одной из столовых Евпатории — его было так много, что даже хранить его пришлось в обеденном зале», — вспомнил россиянин.

Кроме того, автора блога удивило специальное меню к пиву, которое предлагалось в одном из заведений, и разрешение на распитие собственного алкоголя в столовой. Также мужчина выразил негативное отношение к туристам, которые ставят целью отпуска «пить много и в любом месте».

«Народ даже не стесняется потягивать "пенное" в парке или на пляже, хотя в общественных местах это запрещено законом. У себя в городе я уже лет 15 не видел, чтобы кто-то уснул прямо на улице — а в Крыму это нормальное явление», — возмутился мужчина.

Ранее в сентябре россиянин отдохнул в Крыму и описал курорт фразой «до Турции еще как до Луны». По словам мужчины, если отъехать в сторону от Алушты, Ялты и Фороса, то можно столкнуться с «разрухой и убогостью» — уровень благоустройства в небольших курортных поселках он сравнил с постсоветской эпохой.