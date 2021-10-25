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Отдохнувший в Крыму россиянин раскрыл схему обмана с шашлыком на курорте

Россиянин заказал 800 грамм шашлыка, однако его рассчитали по весу сырого мяса
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Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Российский турист, побывавший на отдыхе в Евпатории, раскрыл схему обмана посетителей в одной из местных шашлычных. Об уловке с весом сырого продукта он рассказал в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, во время отпуска на курорте в Крыму путешественник с супругой решили поужинать шашлыком в одном из местных заведений. Однако официант сразу предупредил россиян, что вес одного шампура составляет 700-800 грамм. По словам мужчины, цены в заведении были «умеренные» — 100 грамм блюда из свинины стоили 130 рублей, поэтому они согласились сделать заказ.

Спустя 30 минут паре принесли небольшую тарелку с шестью кусками мяса. «Мы переглянулись и подумали, что это какой-то, наверное, очень маленький был шампур», — вспоминает россиянин. Сумма в итоговом счете составила 1,8 тысячи рублей, шашлык обошелся туристам чуть более чем в тысячу рублей.

Когда мужчина попросил администратора заведения объяснить недовес, ему ответили, что заведение рассчитывает вес сырого изделия, а не выход готового блюда. «Неприятно снимать лапшу с ушей... Смекалка руководства кафе удивляет. Это ж надо до такого додуматься!» — возмутился путешественник.

Позже, по приезде домой, мужчина решил сам приготовить 800 грамм сырого шашлыка и взвесить блюдо — результат его удивил. Оказалось, что у туриста получилось 570 грамм пожаренного мяса, что по его визуальным ощущениям почти в три раза больше, чем ему принесли в крымском кафе.

«Неужели теперь в шашлычных нужно уточнять, вес сырого или готового блюда они имеют ввиду? Но тогда боюсь снова оказаться в дураках (меня просто не поймут)», — недоумевает автор блога.

Ранее в августе российский путешественник побывал в Крыму и рассказал, как продавцы обсчитывают покупателей на местных рынках. Например, турист отметил, что торговцы врут, говоря фразу «я торгую дороже, но для тебя сделаю скидку». По словам мужчины, он был на рынке два раза, и в обоих случаях ему называли одинаковую цену.

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