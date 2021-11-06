Вакцинированным туристам в Крыму отменили требование ПЦР-теста в отелях

В Крыму отменили требование о предъявлении ПЦР-тестов в гостиницах для вакцинированных

В Крыму отменили требование, по которому при заселении в отелях необходимо было предъявлять ПЦР-тесты, следует из указа главы республики Сергея Аксенова.

Отмечается, что тесты при заселении не потребуются только туристам, имеющим справку о вакцинации от коронавируса или QR-код с портала Госуслуг, подтверждающий это.

ПЦР-тест, полученный не позднее чем за 72 часа, потребуется тем, кто не делал прививку, либо имеющим противопоказания к вакцинации. Для заселения в гостиницы в этом случае потребуется и соответствующая справка из больницы.

Новые правила станут действовать с 8 ноября.

3 ноября уже сообщалось о таком решении властей Крыма, но в тот же день эта информация была опровергнута.