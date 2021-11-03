В Крыму опровергли смягчение ограничений для туристов при заселении в отели

РИА Новости: QR-коды и ПЦР-тесты по-прежнему обязательны для заселения в отели Крыма

Власти Крыма опровергли смягчение ограничений для туристов — при заселении в отели по-прежнему необходимо предъявлять QR-коды и ПЦР-тесты. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что требование о QR-кодах и ПЦР-тестах отменяется при посещении государственных и муниципальных учреждений. Соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности.

Ранее, 3 ноября, сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому путешественники освобождаются от обязательного предъявления QR-кодов во время заселения в гостиницы.