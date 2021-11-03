В Крыму ослабили ограничения для туристов

ТАСС: в Крыму отменили требование предъявлять QR-коды при заселении в отели

Власти Крыма ослабили ограничения для туристов, отменив требование предъявлять QR-коды при заселении в отели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ главы республики Сергея Аксенова.

Так, теперь путешественникам не придется предоставлять сертификаты о вакцинации, результаты ПЦР-тестирования или справку о перенесенном заболевании.

«Внести в Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" изменения», — говорится в документе.

Ранее в октябре в Крыму ужесточили правила бронирования и заселения в отели полуострова. Согласно изменениям в указе главы Крыма о режиме повышенной готовности, для заселения в отели полуострова необходимо предъявить не только QR-код, но и отрицательный результат ПЦР-теста сроком не более 72 часов.