В Крыму нашли выгоду от введенных в нерабочую неделю ограничений

Владельцы частного сектора в Крыму выиграют от введения ограничений на заселение в отели

«Серые» отели и владельцы частного сектора в Крыму выиграют от введенных ограничений в нерабочую неделю ноября, поскольку такие объекты размещения не предъявляют строгих требований к документам на заселение. О найденной выгоде сообщил корреспондент РИА Новости.

Так, выяснилось, что в гостевых домах, виллах и мини-отелях QR-код разрешается предоставить по приезде, а ПЦР-тест не требуется вовсе. В некоторых случаях путешественникам достаточно лишь оплатить аванс, следовательно количество туристов на полуострове в период «антиковидных каникул» может вырасти.

«Из пяти объектов вопросом вакцинации или ПЦР-теста озаботились только в одном. И то, возможно, лишь потому, что собственники сами живут на территории домовладения, которое сдают», — сообщает информационное агентство.

По мнению представителей туротрасли, введенные меры проверки гостей «ограничат только работу легального сектора», так как контролировать соблюдение правил и выявлять возможные факты нарушения будет «очень сложно». Похожая ситуация наблюдалась в период карантина весной прошлого года в гостиничном бизнесе, объектах торговли и общепита.

С 25 октября, согласно изменениям в указе главы Крыма Сергея Аксенова о режиме повышенной готовности, для заселения в отели полуострова необходимо предъявить не только QR-код, но и отрицательный результат ПЦР-теста сроком не более 72 часов. При этом забронировать номер в гостинице возможно только при наличии QR-кода.