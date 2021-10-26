Путешествия
 
Последние новости
Стали известны две версии взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
«АвтоВАЗ» запретит продавать автомобили без наценки
России предрекли демографический коллапс из-за количества бездетных женщин
Двухлетняя россиянка умерла после отравления алкоголем
Диетолог назвала идеальную еду на завтрак
Хозяин взорвавшейся в Набережных Челнах квартиры злоупотреблял спиртным
В России приготовились к рекордному приросту мигрантов
Во Львове начали демонтаж советской звезды в рамках декоммунизации
Заступившийся за женщину россиянин до смерти забил ее обидчика
Жириновский сделал шесть прививок от коронавируса
Новости партнеров

В Крыму нашли выгоду от введенных в нерабочую неделю ограничений

Владельцы частного сектора в Крыму выиграют от введения ограничений на заселение в отели
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

«Серые» отели и владельцы частного сектора в Крыму выиграют от введенных ограничений в нерабочую неделю ноября, поскольку такие объекты размещения не предъявляют строгих требований к документам на заселение. О найденной выгоде сообщил корреспондент РИА Новости.

Так, выяснилось, что в гостевых домах, виллах и мини-отелях QR-код разрешается предоставить по приезде, а ПЦР-тест не требуется вовсе. В некоторых случаях путешественникам достаточно лишь оплатить аванс, следовательно количество туристов на полуострове в период «антиковидных каникул» может вырасти.

«Из пяти объектов вопросом вакцинации или ПЦР-теста озаботились только в одном. И то, возможно, лишь потому, что собственники сами живут на территории домовладения, которое сдают», — сообщает информационное агентство.

По мнению представителей туротрасли, введенные меры проверки гостей «ограничат только работу легального сектора», так как контролировать соблюдение правил и выявлять возможные факты нарушения будет «очень сложно». Похожая ситуация наблюдалась в период карантина весной прошлого года в гостиничном бизнесе, объектах торговли и общепита.

С 25 октября, согласно изменениям в указе главы Крыма Сергея Аксенова о режиме повышенной готовности, для заселения в отели полуострова необходимо предъявить не только QR-код, но и отрицательный результат ПЦР-теста сроком не более 72 часов. При этом забронировать номер в гостинице возможно только при наличии QR-кода.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянам предложили альтернативу поездкам в Крым на нерабочей неделе
В Крыму ужесточили ограничения для туристов
В Крыму ужесточили правила заселения в отели
Путешествия
Путешествия00:01 3 августа

Советская сказка.

Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
15:4021 октября

Десятки стюардесс разделись в центре города в знак протеста

14:3421 октября

Краснодарский край ввел ограничения из-за наплыва туристов

14:1021 октября

Россиянам разъяснили новые правила въезда в Индию

Путешествия00:0119 июля

«Здесь совсем другие люди»

Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
13:1921 октября

Матвиенко предостерегла россиян от путешествий в нерабочие дни

12:1821 октября

Еще один российский регион ввел ограничения для туристов

11:4021 октября

Россиянин купил дешевый билет на самолет и оказался единственным пассажиром

Путешествия00:0215 июля

«Я не могла вдохнуть без всхлипа и слез»

Россиянка отправилась в горы и едва не сошла с ума. Что ей пришлось пережить?
11:1421 октября

Россияне захотели провести нерабочие дни ноября в двух городах страны

10:4521 октября

Россиянам назвали оптимальную стоимость отдыха на Кубе в ноябре

10:0421 октября

Таиланд изменил правила въезда для россиян

Россия
«Легкая эпидемия слабоумия»
Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?
«Было ощущение, что все против меня»
Как россиянка победила рак и решила изменить свою жизнь
Партнерский материал
20 идей по развитию России: дороги без пьяных.
Как избавиться от нетрезвых водителей на дорогах страны
Путин объявил о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября.
Выходные из-за COVID-19 могут быть продлены
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
США и Канада обошли Россию по продаже угля в Китай
Российские банки разрешат перечислять деньги за рубеж по номеру телефона
Доходные игры.
Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Сбои в поставках ударили по крупнейшей экономике Европы
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты.
Почему их называют лицемерами и лжецами?
Все материалы
Силовые структуры
На сломавшего российскому школьнику позвоночник охранника завели уголовное дело
«На его спине чертили пентаграмму»
Как чемпионку России по биатлону обвинили в ритуальном убийстве школьника
Россиянка решила отомстить подруге и организовала ее изнасилование
Омбудсмен назвала проявлением смелости разоблачение пыток в саратовской колонии
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Расчленивший подругу в Оренбургской области показал расправу на видео
«Он каждый день находился в смертельной опасности»
Ленин был главной мишенью убийц и террористов. Кто и как защищал его?
Все материалы
Наука и техника
Все материалы
Спорт
Ефимова победила на этапе Кубка мира по плаванию
«Большие деньги на нас не валятся»
Синхронистка Влада Чигирева — об олимпийских наградах, хейтерах и откровенных фото
Роднина отреагировала на возвращение фигуристок к Тутберидзе
Анна Щербакова«Они получают бонусы за то, что русские»
Американцы критикуют учениц Тутберидзе. В чем упрекают лучших фигуристок мира?
«Динамо» разгромило аутсайдера РПЛ и догнало лидирующий «Зенит»
Магомед ИсмаиловНикто кроме нас.
Поединок Исмаилова и Минеева завершился жестким нокаутом. Итоги главного боя российских ММА
Олимпийский чемпион придумал наказания для футболистов российских клубов
Все материалы
Культура
Алек Болдуин встретился с родственниками убитого им оператора
Умер Александр Рогожкин.
Он снял «Особенности национальной охоты» и был самым народным режиссером 1990-х
Названы дата и место похорон режиссера Александра Рогожкина
«Земля, одержимая демонами»
Как после Второй Мировой войны Германия поверила в колдовство и злых духов
Подруга Светличной рассказала об уже случавшихся исчезновениях актрисы
Не очень страшное кино.
В прокат вышло новое продолжение культового хоррора «Хэллоуин». Что с ним не так?
Дрессировщица слонов Анастасия Дементьева-Корнилова стала «Принцессой цирка»
Все материалы
Интернет и СМИ
Мартиросян назвал причину закрытия популярного шоу Первого канала
«Мои руки в крови»
Тысячи людей страдают и умирают из-за постов в соцсетях. Почему никто не хочет им помочь?
Доктор Мясников назвал неожиданные причины боли в горле
Тревога, страх и одиночество: как соцсети изменили жизнь человечества
 
Один факт о новой соседке смутил женщину и заставил ее вызвать полицию
«Нами манипулируют»
Соцсети научились управлять умами миллиардов людей. Как спасти мир от их цифровой диктатуры?
В России появится суперприложение для чиновников
Все материалы
Ценности
Неприличные позы Мадонны в мини-юбке на новом фото разочаровали ее фанатов
Колинда Грабар-Китарович и Яков Китарович«Дипломат, который может подоить корову»
Как президент Хорватии отказалась от роскоши и стала народной героиней?
Блогерша раскрыла простой способ очистить холодильник
«Они рассматривались как украшения»
Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
Девушка купила пуховик в интернете и расстроилась после примерки
50-летняя телеведущая снялась в мини-платье с дочерьми и удивила фанатов
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Диетолог назвала идеальную еду на завтрак
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Бедные рыбаки поймали рыбу ростом с человека и продали ее за 3,5 миллиона рублей
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Переехавшая за границу россиянка назвала удивительную особенность иностранцев
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Невеста нашла обидный способ сообщить о свадьбе неприглашенным родственникам
Все материалы
Китайцы представили конкурента Rolls-Royce Cullinan
Видео: cамый дорогой Land Cruiser
Новый спортивный Land Cruiser 300 GR Sport: что с ним не так?
Audi подняла цены на все автомобили в России, кроме электрокаров
У нас их нет: странные и крутые Тойоты со всего мира
Рамный минивэн, «чужой» кроссовер и внедорожник-выживальщик
Будущий Mazda MX-5 пообещали не переводить на электричество
Зимние шины: с шипами или без? Оба варианта хороши, если это MICHELIN
Индийский электрокар Ekonk научили охлаждать батарею «дыханием»
Все материалы
Среда обитания
Россиян предупредили о штрафах за вынос старой мебели на помойку
«Я побоялась бы заниматься уличным искусством на родине»
Как россиянка уехала в США и стала звездой в мире граффити
Жителям Центральной России пообещали потепление
Россиянам предсказали проблемы с водой и учащение засух
«Дорожать уже точно не будут, это потолок»
Когда ждать обвала цен на квартиры в России?
Миру спрогнозировали появление домов из конопли и соломы
«Вопрос национальности стоит очень остро»
В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Кино аттракционов:
как советский милиционер изобрел новый подход к монтажу в фильмах и стал вдохновением для всего мира
«Дух победителей покинул их навсегда»
Почему немцам не удалось разгромить советские войска в битве за Сталинград?
Вне времени.
За сотни лет они почти не изменили уклад своей жизни: как и где в России живут коренные народы
«Ты теперь — капитан»
Где находятся лучшие парусные школы России?
Прикоснуться к истории:
почему важно восстанавливать старейшие кинотеатры России
«Далеко, холодно, и может съесть медведь»
Чем влечет Магадан любителей экстремального спорта?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Все материалы