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Россиянам предложили альтернативу поездкам в Крым на нерабочей неделе

Вирусолог Бутенко: нужно использовать свободное время, чтобы привиться от COVID-19
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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Россиянам следует сходить в пункт вакцинации и поставить прививку от коронавируса вместо того, чтобы ехать в Крым на ноябрьских праздниках и нерабочей неделе. Альтернативу путешествию предложил профессор, руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Сейчас все очень распустились. Опять в метро без масок, в магазинах тоже, или на подбородке маска висит. Опять начался поток людей в южные регионы, в Краснодарский край, в Крым. В эту неделю уже забронированы все места в ресторанах и кафе, потому что люди ждут, что в период локдауна будет ограничено посещение заведений», — отметил Бутенко.

Вирусолог подчеркнул, что в нерабочую неделю следует максимально ограничить контакты между людьми. «Нужно использовать свободное время для того, чтобы привиться, прививочные пункты будут работать. Может быть, в будни и даже в выходные дни не находится времени, но сейчас хороший момент, чтобы вакцинироваться максимальному количеству людей», — добавил он.

22 октября стало известно, что власти Москвы намерены вычислять организаторов концертов и вечеринок, нарушающих запрет на проведение массовых мероприятий, по фотографиям в соцсетях. Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении режима нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября. Собянин отметил, что в этот период будет приостановлена работа организаций сферы торговли и услуг, а также заведений общепита.

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