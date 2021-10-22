Власти вычислят нарушителей антикоронавирусных ограничений по фото с концертов

Власти Москвы намерены вычислять организаторов концертов и вечеринок, нарушающих запрет на проведение массовых мероприятий, по фотографиям в соцсетях. Об этом представитель столичной мэрии Алексей Немерюк заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», опубликованном на YouTube.

«С 28 числа начнем контролировать, как выполняется указ мэра. Здесь в помощь и камеры наблюдения, и социальные сети. Очень часто люди постят прекрасные фотографии с каких-нибудь клубов, концертов», — объяснил Немерюк.

Представитель мэрии отметил, что люди, возмущенные нарушениями запрета на проведение массовых мероприятий, сами присылают властям такие фото. Он добавил, что на основе снимков «вызывается представитель (организации, проводившей мероприятие — прим. «Ленты.ру»), получается объяснение, а дальше, исходя уже исходя из того, что по факту было, составляется протокол».

21 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении режима нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября. Собянин отметил, что в этот период будет приостановлена работа организаций сферы торговли и услуг, а также заведений общепита.