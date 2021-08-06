Вылетающим в Египет россиянам назвали оптимальное время для приезда в аэропорт

Авиакомпания «Россия» назвала оптимальное время для приезда в аэропорт пассажирам, направляющимся в Египет. Туристам рекомендуется приезжать заранее из-за возможного образования очередей на предполетном досмотре и стойках регистрации. Об этом сообщает портал «Интерфакс-Туризм».

«В связи с традиционной пиковой нагрузкой в летний сезон возможно образование в аэропортах очередей на предполетном досмотре и стойках регистрации пассажиров. Уважаемые пассажиры, убедительно просим вас прибывать в аэропорты Пулково, Шереметьево и Внуково — не менее чем за 2,5-три часа до времени вылета», — сообщает перевозчик.

Также в авиакомпании обратили внимание, что путешествующим в Египет россиянам рекомендуется приезжать в аэропорты еще раньше. «В связи с введением в аэропортах Египта дополнительных мер, связанных с выполнением требований авиационной безопасности, рекомендуем прибывать в аэропорты за пять часов до вылета рейса», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что межведомственная российская делегация приняла решение по открытию курортов Египта. По данным представителей органов здравоохранения республики, российская сторона была удовлетворена мерами «коронавирусной безопасности» в стране.

Авиасообщение с египетскими курортами возобновляется с 9 августа по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эль-Шейх. Уточняется, что количество рейсов в Египет будет составлять до пяти рейсов в неделю на каждом маршруте.