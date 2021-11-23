Покончивший с собой в самолете из Египта россиянин попал в ДТП в Таиланде

Покончивший с собой в самолете S7 из Египта в Самару пассажир попал в ДТП в Таиланде

Россиянин, покончивший с собой в самолете, который следовал из египетского города-курорта Шарм-эш-Шейх в Самару, ранее находился в Таиланде. Об этом «Ленте.ру» рассказал источник.

По его словам, в азиатской стране мужчина попал в ДТП, в результате чего «был слегка не в себе». Подробности ДТП собеседник «Ленты.ру» не уточнил.

Ранее сообщалось, что во время взлета, когда пассажиры и экипаж заняли свои кресла и пристегнулись, 48-летний мужчина встал и направился в туалет. Бортпроводницы заметили пропажу путешественника примерно через 15 минут. Они попытались открыть дверь, но щеколда была заблокирована. Как пишет Telegram-канал, происшествие случилось на борту самолета авиакомпании S7.

Следователи СКР выясняют обстоятельства смерти мужчины в самолете.