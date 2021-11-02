Привитый пассажир умер от коронавируса во время полета из Турции домой

51-летний мужчина умер от коронавируса в самолете, возвращаясь из Турции в Германию

Привитый от COVID-19 пассажир возвращался домой в Германию после отпуска в Турции и умер из-за коронавируса во время полета. Об этом пишет немецкая газета Hamburger Abendblatt.

Сообщается, что это произошло в понедельник, 25 октября, на рейсе авиакомпании Pegasus Airlines из Стамбула в Гамбург. 51-летнего мужчину обнаружили мертвым в посадочном кресле по прибытии в Германию.

По данным издания, перед вылетом путешественник предъявил сертификат о вакцинации, однако ПЦР-тест, сделанный в рамках судебно-медицинской экспертизы, оказался положительным. Представители авиаперевозчика выразили соболезнования близким умершего.

В августе в самолете, следовавшем в Москву из киргизского города Тамчы, умер пассажир после эпилептического припадка. Лайнер экстренно приземлился в Нижнем Новгороде спустя 20 минут после того, как пилот подал сигнал тревоги. В аэропорту дежурила бригада скорой помощи. Однако несмотря на оперативное реагирование, пассажир скончался.

