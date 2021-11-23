Возвращавшийся из Египта россиянин покончил с собой в туалете самолета

Россиянин покончил с собой в самолете авиакомпании S7, следовавшем из Египта в Самару

Российский турист покончил с собой в самолете авиакомпании S7, следовавшем из египетского курорта Шарм-эш-Шейх в Самару. Об этом во вторник, 23 ноября, пишет Telegram-канал Shot.

Во время взлета, когда пассажиры и экипаж заняли свои кресла и пристегнулись, 48-летний мужчина встал и направился в туалет. Бортпроводницы заметили пропажу путешественника примерно через 15 минут. Они попытались открыть дверь, но щеколда была заблокирована.

Пассажиры помогли членам экипажа снять дверь с петель. Трое туристов, оказавшихся врачами, попытались оказать мужчине первую помощь. Однако им не удалось его спасти. Воздушное судно село в ближайшем аэропорту в Каире. Приехавшие врачи констатировали смерть россиянина.