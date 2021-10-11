Россиянин умер в номере турецкого отеля при загадочных обстоятельствах

Российский турист поехал в отпуск на популярный курорт в Турции и умер при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет «Турпром».

По данным портала, инцидент произошел в районе Окурджалар в провинции Аланья. Тело путешественника обнаружили сотрудники отеля — мужчина лежал на полу в своем номере.

На место сразу же прибыли врачи, которые констатировали смерть постояльца. Уточняется, что тело россиянина отправлено в Анталью в Институт судебной медицины для вскрытия и установления причин смерти.

Ранее в сентябре четырехлетний ребенок из России умер при загадочных обстоятельствах во время отдыха с семьей в Турции. Мальчик из Москвы приехал с родителями отдыхать в курортный город Анталья и через несколько дней почувствовал себя плохо: появились тошнота и слабость. Врачи не смогли спасти жизнь ребенка, и через несколько дней он скончался.