В S7 подтвердили самоубийство россиянина на борту самолета, следовавшего из Египта

Представитель авиакомпании S7 подтвердил сообщения о самоубийстве россиянина на борту самолета, следовавшего из Египта в Самару. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящий момент следователи выясняют подробности произошедшего. Как рассказал источник агентства, 22 ноября во время рейса S7 6619 из Шарм-эш-Шейха 48-летний мужчина отправился в уборную, где провел более 15 минут — это насторожило бортпроводников.

«Обнаружив пассажира без сознания с признаками суицида, экипаж доложил о ситуации командиру воздушного судна», — отметили в S7 и добавили, что после этого пилот принял решение об экстренной посадке в ближайшем аэропорту.

Ранее, 23 ноября, появились сообщения о самоубийстве российского туриста в самолете авиакомпании S7, следовавшем из египетского курорта Шарм-эш-Шейх в Самару. После приземления в аэропорту Каира медики констатировали смерть путешественника.

