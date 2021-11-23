Раскрыты подробности самоубийства россиянина на борту самолета

Очевидцы раскрыли подробности самоубийства россиянина на борту самолета авиакомпании S7, следовавшего из Египта в Самару. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Так, пассажиры, находящиеся в авиалайнере вместе с погибшим, рассказали, что во время полета мужчина вел себя странно и разговаривал сам с собой. Позже родственники также подтвердили, что у него действительно были проблемы с психикой после того, как он попал в аварию в Таиланде.

После приземления воздушного судна в Каире и констатации медиками смерти пассажира, местные правоохранительные органы отказались оставлять тело в Египте. Его погрузили в багажное отделение и доставили в Самару. При этом самолет сел с задержкой в пять часов.

Уточняется, что 48-летний автомеханик решил покончить жизнь самоубийством после отдыха на популярном египетском курорте Шарм-эш-Шейх.

Ранее сообщалось, что отечественный турист покончил с собой в туалете самолета во вторник, 23 ноября. Воздушное судно направлялось из Египта в Самару. Во время взлета, когда пассажиры и экипаж заняли свои кресла и пристегнулись, мужчина встал и направился в туалет.