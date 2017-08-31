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Бутик colette подготовил набор для выживания на Неделе моды

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В преддверие нового сезона парижский бутик colette совместно с дизайн-агентством Bureau Betak составил список всего необходимого, что может понадобиться во время посещения Недели моды. Об этом сообщает Vogue.

В набор входят футболки от марки A.P.C. с надписями Backstage и All Access. Дадут ли они беспрепятственно пройти за кулисы, не уточняется. Также на время дефиле могут пригодиться солнцезащитные очки, пара свечей Byredo, чтобы расслабиться, а главный аксессуар в подборке — портативная колонка и наушники бренда Master & Dynamic. В продаже такие наборы появятся в конце сентября.

colette — концептуальный парижский бутик, который был открыт в 1997 году. В магазине продаются одежда, аксессуары, книги, музыка, сувениры и другие товары.

В середине лета 2017 года в СМИ появилась информация о том, что магазин прекратит свое сущестование после 20 лет работы. Магазин закроется 20 декабря этого года. До тех он будет работать в обычном режиме, и обновлять товар каждую неделю.

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