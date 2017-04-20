В трейлере «Рокового искушения» кого-то изнасиловали и убили

На YouTube-канале Universal Pictures Russia опубликовали второй дублированный трейлер фильма «Роковое искушение». В ролике Колин Фарелл, исполняющий главную роль, оказывается в женском пансионе. Обитательницы не рады гостю, который вступает в любовную связь сразу с несколькими девушками.

В одной из сцен героини Николь Кидман, Кирстен Данст и Эль Фаннинг пытаются скрыть следы убийства. В следующем эпизоде персонаж Фарелла пытается изнасиловать кого-то из женщин.

Премьера картины намечена на 22 июня.

Лента, режиссером которой выступила София Коппола, вошла в основную конкурсную программу Каннского фестиваля.