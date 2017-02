Создатель «Неонового демона» и «Драйва» снимет криминальный сериал

Датский режиссер Николас Виндинг Рефн примет участие в создании сериала о криминальном мире Лос-Анджелеса для компании Amazon Studios. Драма «Слишком стар, чтобы умереть молодым» (Too Old To Die Young) будет состоять из десяти эпизодов, сообщает Variety.

По информации издания, новый проект будет похож на кинотрилогию Рефна «Дилер», в которой рассказывается о датских наркоторговцах. Кинематографист выступит сценаристом и продюсером сериала.

По словам продюсера Эда Брубейкера, который также примет участие в создании сценария, новая драма покажет, как преступники «превращаются из киллеров в самураев в "городе ангелов"».

Съемки начнутся осенью 2017 года. Актерский состав пока не раскрывается.

Рефн снял такие фильмы, как «Неоновый демон», «Только Бог простит», «Вальгалла: Сага о викинге», «Бронсон» и «Драйв».