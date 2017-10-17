Обвиняемый в сбыте наркотиков найден мертвым в изоляторе Приамурья

Управление МВД по Амурской области проводит служебную проверку после смерти заключенного в изоляторе временного содержания города Зея. Об этом во вторник, 17 октября, сообщила пресс-служба регионального ведомства.
Мужчина 1978 года рождения обвинялся в сбыте наркотиков. Во время планового обхода дежурный обнаружил арестанта мертвым. Была вызвана бригада скорой помощи, которая констатировала смерть обвиняемого. По предварительным данным полиции, мужчина совершил суицид.
7 октября жительница Нижнего Тагила Екатерина Головко обвинила сотрудников городской полиции в смерти своего 42-летнего брата Станислава. Она рассказала журналистам, что стражи порядка забрали его, когда он был в гостях, и избили в служебном автофургоне. В полиции женщине заявили, что ее брат сам себе нанес тяжкие телесные повреждения. Все его вещи были в крови, отметила она, тело в синяках, а «голова — одна сплошная гематома». Потерпевшая обратилась в СК с заявлением о привлечении виновных к ответственности.