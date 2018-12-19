Полицейский сделал замечание курившему подростку и попал в травмпункт

Московский полицейский обратился за медицинской помощью после того, как сделал замечание курившему на улице подростку. Об этом сообщает агентство «Москва».

Инцидент произошел в Пресненском районе. Сотрудник правоохранительных органов обратил внимание на несовершеннолетнего, курившего в неположенном месте. После того, как он представился и сделал замечание, подросток распылил ему в лицо содержимое газового баллончика.

По информации дежурного офицера, пострадавший — инспектор по делам несовершеннолетних. После произошедшего он был вынужден обратиться за помощью в травмпункт.

МВД проводит проверку по данному факту. О задержании подростка пока не сообщалось.

Ранее стало известно, что российского школьника вызвали на допрос в Следственный комитет из-за публикации в «сториз» своего Instagram полицейского с оскорбительной подписью. По информации правозащитников, 16-летний школьник снял на телефон несколько видео, как просит полицейского уступить место бабушке в маршрутке. Тот отказывается встать и при этом сам снимает подростка на камеру.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!