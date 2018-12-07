Россиянин вывихнул палец полицейскому, переоделся в медицинский халат и сбежал

42-летнего жителя поселка Палана (Камчатский край) признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Суд установил, что в июне 2018 года мужчина после дебоша в своем подъезде был доставлен в местную больницу, чтобы установить наличие алкогольного опьянения. После этого нарушитель отказался проследовать с полицейскими в МО «Корякский» для дальнейшего разбирательства. Он схватил сотрудника правоохранительных органов за палец руки и резким рывком повернул его, допустив вывих.

После этого обвиняемый убежал от полицейского, спрятался на чердаке больницы и, дождавшись, когда сотрудник полиции уйдет, покинул чердак, украл медицинский халат и чепчик и попытался покинуть здание больницы. Нарушитель был замечен полицейским и задержан.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком 3 года условно, с испытательным сроком 2 года.

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