Российский полицейский напился и сбил женщину насмерть

В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего полицейского, который насмерть сбил женщину. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, 12 декабря около семи утра по местному времени в городе Петровске полицейский на своей Lada Priora сбил 52-летнюю женщину, которая шла по обочине. От полученных травм она умерла на месте. Выяснилось, что страж порядка был пьян.

Дело возбуждено по части 4 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения в нетрезвом виде, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

По информации «Свободных новостей», на момент аварии полицейский числился в отпуске.

В конце прошлого года чувашский полицейский, управлявший автомобилем Volkswagen, сбил у остановки общественного транспорта 54-летнюю женщину. Пострадавшая погибла. Сотрудник правоохранительных органов был задержан на месте аварии.

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