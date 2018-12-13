Российский полицейский напился и сбил женщину насмерть

В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего полицейского, который насмерть сбил женщину. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
По данным следствия, 12 декабря около семи утра по местному времени в городе Петровске полицейский на своей Lada Priora сбил 52-летнюю женщину, которая шла по обочине. От полученных травм она умерла на месте. Выяснилось, что страж порядка был пьян.
Дело возбуждено по части 4 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения в нетрезвом виде, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
По информации «Свободных новостей», на момент аварии полицейский числился в отпуске.
В конце прошлого года чувашский полицейский, управлявший автомобилем Volkswagen, сбил у остановки общественного транспорта 54-летнюю женщину. Пострадавшая погибла. Сотрудник правоохранительных органов был задержан на месте аварии.