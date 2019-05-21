Россиян предупредили о возвращении смога

Аномальная ситуация 2010 года, когда в регионах европейской части России образовалась сильнейшая дымовая завеса, может повториться. Об этом «Гринпис России» предупредил МЧС, передает «Интерфакс».
В «Гринпис» заявили, что экологи обнаружили во многих регионах тлеющие торфяники. Кроме того, ситуация осложняется «дефицитом влаги в почве».
В МЧС ответили, что в европейской части страны пока не зафиксировано крупных очагов возгорания. Задымление Москвы и других крупных городов не прогнозируется.
В 2010 году из-за сильной жары и продолжительного тления торфяников в Москве сложилась чрезвычайная экологическая ситуация — город окутала густая дымовая завеса. Из-за так называемого «смога» число смертей в городе увеличилось на 36 процентов. Задымление проникло даже в метро.