Россиянка умерла в грозу из-за золотой цепочки

На озере Большой Шантропай в Ектульском районе Челябинской области во время грозы погибла 58-летняя женщина. По версии следствия, она находилась в воде, когда началась гроза, и молния ударила ей в золотую цепочку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на следователя Коркинского следственного отдела Романа Смирнова.

По словам Смирнова, когда женщину вытащили на берег, она уже была мертва. Экспертиза установила, что причиной смерти стала природная электротравма.

По данным Следственного комитета, погибшая была жительницей Екатеринбурга, которая приехала в гости к знакомой в село Белоусово. Ведомство начало проверку.

В июне студентка из Вологды Елизавета Дружинина спасла двоих тонувших детей и погибла. Младший брат с сестрой и еще одним ребенком купались и в какой-то момент начали тонуть. Девушка и ее друг бросились на помощь. Вскоре дети выбрались на берег, а студентка утонула. Ее тело позже нашли спасатели.

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