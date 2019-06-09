Школьница утонула на соревнованиях по плаванию в российском лагере

В подмосковном детском лагере 11-летняя девочка утонула во время соревнований по плаванию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника агентства, ребенок плыл в бассейне, не смог удержаться на поверхности воды и начал тонуть. Работники лагеря вытащили девочку из воды и провели сердечно-легочную реанимацию. Пострадавшую немедленно госпитализировали в центральную районную больницу. Изначально сообщалось, что медикам не удалось спасти ей жизнь.

Позже радиостанция «Говорит Москва» уточнила, что врачи стабилизировали состояние пациентки и привели ее в чувства.

Аппарат детского омбудсмена Анны Кузнецовой начал расследование и выясняет подробности произошедшего.

В 2018 году сообщалось, что трое детей утонули в Западной Двине в районе города Велиж Смоленской области. Предварительно установлено, что 12-летняя девочка и ее братья 10 и 11 лет самостоятельно ушли купаться на реку. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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