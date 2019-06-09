Следственный комитет опроверг гибель школьницы в детском лагере

Следственный комитет России заявил, что информация о гибели 11-летней девочки, участвовавшей в соревнованиях по плаванию в подмосковном детском лагере, не соответствует действительности. Об этом сообщается на сайте СК.

Пострадавшая своевременно получила медицинскую помощь, и угрозы ее жизни нет. Следственный отдел по городу Солнечногорску организовал доследственную проверку и намерен дать правовую оценку изложенным в публикациях СМИ обстоятельствам. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Со слов директора лагеря, девочка, 11 лет, москвичка, во время занятий отряда в открытом бассейне хлебнула воды, закашлялась, — рассказала «Интерфаксу» уполномоченная по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова. — Тренер и вожатый отвели девочку на осмотр к врачу, сообщили о случившемся родителям». По ее словам, ребенок продолжит отдых в лагере.

Ранее сообщалось, что девочка умерла в больнице. Ребенок наглотался воды во время заплыва в бассейне в детском лагере в поселке Поварово недалеко от города Солнечногорск.

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