Российская студентка спасла тонущих детей и погибла

Студентка из Вологды Елизавета Дружинина спасла троих тонувших детей и погибла. Об этом сообщили ТАСС в главном управлении МЧС по региону.

Инцидент произошел вечером в субботу, 22 июня, на необорудованном пляже озера Кубенское в Вологодской области. Знакомый девушки рассказал, что трое его родственников — семилетний мальчик и девочки девяти и 12 лет купались и в какой-то момент начали тонуть. Лиза и ее друг бросились на помощь. Вскоре дети выбрались на берег, а студентка утонула. Ее тело позже нашли спасатели.

19-летняя Елизавета училась на филологическом факультете Вологодского университета и входила в студенческую команду КВН.

В конце мая в Челябинской области 13-летний подросток утонул после того, как спас двух 10-летних детей, упавших в заполненный водой угольный карьер.

В июне прошлого года 17-летний студент промышленного колледжа Новочеркасска (Ростовская область) погиб, пытаясь достать из воды своего племянника. Молодой человек пробыл под водой более 10 минут — его унесло течением.

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